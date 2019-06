Bahn und Verkehrsverbund wollen 17 Bahnhöfe modernisieren

Gleissperrungen während der Bauarbeiten geplant

Am Bahnhof in Bonn-Mehlen bekommt der Bahnsteig etwa ein neues Dach und einen Aufzug oder eine Rampe. In Leverkusen-Schlebusch wird der Tunnel, der zu den Bahnsteigen führt, erneuert. Und in Köln-Longerich und Nippes sind Blindenstreifen an den Bahnsteigen geplant.

Die 17 Bahnhöfe sollen so auch sicherer und sauberer werden. " Sie müssen Orte sein, an denen man sich wohl und sicher fühlt ", sagte NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU), der bei der Unterzeichnung der Finanzierungsvereinbarung dabei war.

Investition von über 60 Millionen Euro

Als nächstes startet nun die Planungsphase - sie dauert etwa zwei Jahre. Klar ist schon jetzt, dass an allen Bahnhöfen einzelne Gleise wegen der Bauarbeiten gesperrt werden müssen. Rund 60 Millionen Euro kostet das gesamte Projekt.

Stand: 06.06.2019, 12:41