Wo und wann werden die Bauarbeiten stattfinden?

Auf der Bahnstrecke zwischen Düsseldorf und Köln werden vom 9. April bis zum 19. Mai die Fernbahngleise erneuert. Die Bauarbeiten finden in zwei Phasen statt, erläuterte Bahnsprecher Dirk Pohlmann am Montag (19.03.2018) bei einer Pressekonferenz in Düsseldorf.

Der erste Bauabschnitt beginnt direkt nach den Osterferien (09.04.2018) und betrifft die Strecke zwischen Düsseldorf und dem Abzweig Reisholz. Vom 25. April bis Pfingstmontag wird zwischen dem Abzweig Berg bis Köln-Mülheim gebaut.

Was wird gemacht, warum und wie viel wird es kosten?

Verantwortet die Großbaustelle: Peter Alsbach, DB Netz AG

Auf einer Länge von 22 Kilometern werden über 43.000 Meter Schienen aus und wieder neu eingebaut, erläuterte Peter Alsbach, der die Baustelle verantwortet. Zudem wird das Gleisbett erneuert. 36.000 alte Schwellen werden durch neue ausgetauscht.