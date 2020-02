Schiffscontainer landen im Rhein

Zwei Container sind in Düsseldorf von einem Schiff in den Rhein gefallen. Feuerwehrleute hätten die leeren Großbehälter am Sonntag an Land gebracht und gesichert, teilte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei in Duisburg mit. Es bestehe keine Gefahr mehr.

Laut Polizei wird noch ermittelt, ob der Sturm Grund für die schwimmenden Container war. Diese befanden sich auf Höhe des Messegeländes in Düsseldorf. Die Feuerwehr war am Sonntagmittag noch vor Ort im Einsatz.

Metallkette an Baukran beschädigt Fassade

Ebenfalls in Düsseldorf beschädigte ein drehender Baukran eine Hausfassade. Insgesamt drei Hebemaschinen hätten sich am Sonntagvormittag durch starken Wind gedreht und miteinander verhakt, teilte die Polizei mit. An einem der Kräne war eine Metallkette befestigt. Diese beschädigte durch die Drehung eine Hausfassade. Verletzt wurde dabei niemand. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle.

Zweitliga-Spiel wegen Starkregens verschoben

Der Beginn der Partie der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Arminia Bielefeld und Hannover 96 musste um eine halbe Stunde verschoben werden. Dort hatte es so stark geregnet, dass der Platz nach Einschätzung des Schiedsrichters zunächst nicht bespielbar war. Auch nach Anpfiff war noch viel Wasser auf dem Rasen.

Stand: 23.02.2020, 14:14