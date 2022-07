Nach Zugverweis - Bahn entschuldigt sich bei 87-Jähriger aus Bergisch Gladbach

Entschuldigung

Allerdings stellt sie sich hier in Frage, ob das Verhalten des Kontrolleurs wirklich angemessen war. Dieser Aspekt beschäftigt auch die Verantwortlichen bei der Deutschen Bahn. Eine Sprecherin erklärt hierzu: "Wir bedauern es sehr, dass die 87-jährige Reisende am 21.6.22 des Zuges verwiesen wurde und möchten uns dafür entschuldigen." Die Bahn versuche noch aufzuklären, was den Kontrolleur veranlasst habe, so zu handeln. "Das Bordpersonal der Deutschen Bahn nehme laufend an Schulungen und Deeskalationstrainings teil, um auch in schwierigen Situationen einen sensiblen Umgang mit Reisenden sicher zu stellen."

Die 87-Jährige Margot Bäumerich hat sich in ihrer Not auf dem Bahnhof in Leipzig an zwei Polizisten gewandt. Sie besorgten ihr ein neues Ticket, suchten eine Verbindung nach Bergisch Gladbach für sie heraus und brachten sie persönlich zum Zug. Dieses Mal hatte die Seniorin auch wieder eine Maske griffbereit zur Hand.

Spuren hinterlassen

Ein Mitarbeiter der Bahn hat sich mittlerweile auch persönlich bei ihr entschuldigt und einen 50-Euro-Gutschein angekündigt. Margot Bäumerich weiß aber noch nicht, was sie damit machen wird. "Ich glaube nicht, dass ich mich traue, noch Mal so eine lange Strecke mit der Bahn zu fahren" , sagt sie. Der Rauswurf hat bei ihr einige Spuren hinterlassen.

Über das Thema berichten wir in der Lokalzeit im WDR Fernsehen am 11.07.2022.