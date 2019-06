Bahn sprüht Glyphosat: Anwohner in Sorge

Wo Glyphosat ausgebracht wird, wächst kein Gras mehr - auch kein Kraut, Strauch oder Moos. Das macht den umstrittenen Unkrautvernichter nicht nur in der konventionellen Landwirtschaft zum Mittel der Wahl. Auch die Deutsche Bahn ist ein Großabnehmer für das Herbizid aus dem Hause Monsanto: Im Jahr 2017 waren es laut Bahn rund 67 Tonnen. Damit gilt das Unternehmen als größter Einzelverbraucher des Stoffs in Deutschland.

Bonnerin sorgt sich um ihre Kinder

Für Anwohner von Gleisanlagen wie Christina Liesegang in Bonn eine besorgniserregende Erkenntnis. " Wir haben ganz plötzlich und zufällig erfahren, dass hier die Gleise massiv mit hochkonzentriertem Glyphosat und anderen Unkrautvernichtern behandelt werden ", sagt die Bonnerin, deren Garten in der City in unmittelbarer Nähe einer Bahntrasse liegt, dem WDR am Mittwoch (12.06.2019). Nun sorgt sie sich um die Gesundheit ihrer beiden Kleinkinder, die bisher unbesorgt im Garten spielen konnten.

Wie die Bahn bestätigt, werden Gleise einmal im Jahr per Sprühwagen mit Glyphosat und anderen Herbiziden behandelt - in einem Radius von sieben Metern, womit die Grundstückgrenze der Bonnerin fast gestreift wird. Damit ihre Kinder nicht zufällig mit Glyphosat in Berührung kommen, verlangte Liesegang von der Bahn Auskunft über den genauen Termin der Behandlung.