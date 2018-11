Auf Umleitungen müssen sich auch die Fahrgäste der Linie RE 6 Köln-Minden einstellen. Die Züge werden vom Flughafen Köln-Bonn über Köln-Mülheim, Leverkusen und Düsseldorf-Benrath umgeleitet. Der RE 6 hält deshalb Richtung Minden nicht am Kölner Hauptbahnhof, in Dormagen und in Neuss. Fahrgäste müssen umsteigen, um an ihr Ziel zu kommen, und sind länger unterwegs. Dagegen fahren die Züge in Richtung Flughafen Köln-Bonn wie gewohnt.

Die genaueren Daten der Fahrplanänderung gibt es auf der Internetseite der Deutschen Bahn.