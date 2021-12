Baustopp bei Bahnunterführung in Meerbusch

Bahnschranke unten, langes Warten, Dauerstau. Wer in Meerbusch aufgewachsen ist, kennt das Problem mit den langen Wartezeiten am Bahnübergang in Osterath.

Abrupter Stopp der Bauarbeiten

Letztes Jahr war endlich der Baubeginn für eine Bahnunterführung– doch jetzt folgte der Stopp. Laut Bahn muss das lang ersehnte Vorhaben verschoben werden, weil eine andere Baustelle in Düsseldorf länger dauert.

Dabei handelt es sich um das Stellwerk für den Rhein-Ruhr-Express (RRX) in Düsseldorf-Bilk. Deswegen hat die Deutsche Bahn die Arbeiten in Osterath auf unbestimmte Zeit unterbrochen. An beiden Stellen gleichzeitig zu bauen, würde den Zugverkehr laut Bahn zu stark beeinträchtigen.

Am Donnerstagabend soll die Bahn die Probleme im Ausschuss für Mobilität erklären.

Stand: 02.12.2021, 12:05