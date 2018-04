Großbaustelle bremst Bahnverkehr im Rheinland

Sperrung im Ruhrgebiet aufgehoben

Im Ruhrgebiet können Pendler hingegen etwas aufatmen: Die Vollsperrung auf der Strecke Essen-Duisburg ist am Montagmorgen um 4 Uhr aufgehoben worden. Zwei Wochen lang war die Strecke dicht, auf der rund 700 Züge am Tag fahren. Grund war der Neubau einer Straßenbrücke in Mülheim an der Ruhr.

Stand: 09.04.2018, 08:54