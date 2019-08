"Bäume des Jahres" an der A4 sind vertrocknet

Die Schwarz-Erlen sind vertrocknet

Kritik an dem Projekt gibt es bereits seit 2014. Die Bäume seien viel zu nah an der Autobahn gepflanzt, hieß es damals. Öffentlich gemacht hat das Problem nun eine SPD -Landtagsabgeordnete aus dem Märkischen Kreis. Sie hat eine Kleine Anfrage im Landtag gestellt und will vom Landesbetrieb wissen, was mit den vertrockneten Bäumen passieren soll.

Bäume müssen ausgetauscht werden

Im vergangenen Jahr wurden 26 Bäume bereits ausgetauscht. Fraglich ist allerdings, ob dies nicht zukünftig immer wieder geschehen muss. Viele der Bäume sind nicht für die zunehmend trockenen Sommer gemacht. Auch durch verstärktes Wässern wird den nicht-hitzeresistenten Bäumen vermutlich, nicht dauerhaft zu helfen sein.

