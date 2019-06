Im Remscheider Morsbachtal vermehrt sich derzeit der Riesen-Bärenklau – auch Herkulesstaude genannt - nahezu ungebremst. Die Landschaftsschützer haben schon lange aufgegeben, die giftige, aus dem Kaukasus stammende Pflanze flächendeckend zu bekämpfen.

Bärenklau

„Der Samen des meterhohen Bärenklaus hält sich länger als zehn Jahre in der Erde und eine Pflanze produziert bis zu 20.000 Samen in ihrem Leben“, sagt Frank Stiller, oberster Landschaftsschützer der Stadt Remscheid. Das mache die Bekämpfung so gut wie unmöglich. Vor allem auf Freiflächen in unbewirtschafteten Tälern breitet sich das meterhohe Gewächs immer stärker aus und verdrängt andere Gewächse.

Für Tiere ist der Bärenklau harmlos

Bekämpft wird der Bärenklau nur noch dort, wo es Probleme geben könnte – etwa am Straßenrand oder in der Nähe von Wanderwegen. Denn die Pflanze löst bei Hautkontakt verbrennungsähnliche Verletzungen aus. Für Tiere ist der Bärenklau allerdings unschädlich.

Deswegen sind Flächen, die etwa von Schafen beweidet werden, frei davon. Ein Beispiel dafür ist die Ohligser Heide in Solingen. Dort übernehmen seit Jahren Schafe die Landschaftspflege.

Neues Problem: Jakobskreuzkraut

Jakobskreuzkraut

Problematischer seien zudem heimische Arten wie etwa das Jakobskreuzkraut, das sich seit einigen Jahren plötzlich massenhaft vermehrt, sagt Frank Stiller. Früher war die gelb blühende Pflanze nur auf Brachflächen vertreten, mittlerweile macht sie sich überall breit.

Ein Problem, denn für Weidetiere, etwa für Pferde, sind die Blüten und Samen hochgiftig, auch dann noch, wenn sie ins Heu gelangen. Es wird vermutet, dass die toxischen Inhaltsstoffe auch für Menschen nicht ungefährlich sind.

Insekten freuen sich