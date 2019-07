Aachener Traditionsbäckerei Oebel stellt Insolvenzantrag

Die Aachener Traditionsbäckerei Oebel hat am Dienstag (09.07.2019) Insolvenz angemeldet. Offenbar ist die Oebel-Gruppe in den Insolvenz-Strudel der Aachener Kronenbrot-Gruppe geraten.

Hunderte Jobs in Gefahr

In einigen Filialen der Traditionsbäckerei Oebel bekamen schon am Montagabend (08.07.2019) viele Kunden keine Brötchen oder Brot mehr. Am Dienstag (09.07.2019) wurde es dann deutlich: Viele der 200 Filialen wurden gar nicht mehr beliefert.

Die Aachener Bäckereigruppe Kronenbrot hatte sich 2017 nach einer ersten Insolvenz von Oebel abgespalten. Derzeit läuft ein erneutes Insolvenzverfahren bei Kronenbrot. Jetzt stehen auch bei Oebel hunderte Jobs auf dem Spiel. Es geht nach Informationen des WDR um Zahlungsrückstände beider Unternehmen.

Eine WDR-Anfrage am Dienstag (09.07.2019) per Telefon wurde von der Geschäftsführung abgelehnt, eine schriftliche Anfrage bisher nicht beantwortet. Offensichtlich spitzt sich die Krise in beiden Unternehmen zu.