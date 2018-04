Bei einem Badeunfall in Neuss ist am Samstagabend (21.04.2018) ein junger Mann ums Leben gekommen. Wie die Feuerwehr mitteilte, war der 18-Jährige zusammen mit fünf Bekannten am Ufer eines Baggerlochs geschwommen, als er plötzlich unterging und nicht wieder auftauchte.

Taucherstaffel findet Verunglückten

Die alarmierte Feuerwehr rückte unter anderem mit einer Taucherstaffel an. Die Spezialisten konnten den Verunglückten auf dem Grund des Sees orten und an Land bringen. Er wurde in eine Klinik gebracht, wo er später starb. Notfallseelsorger kümmerten sich um die Zeugen des Unglücks.

DLRG: Schwimmen nur in bewachten Gewässern

Die DLRG warnt vor dem Schwimmen in Baggerseen, weil das Wasser teilweise noch extrem kalt ist. Der Kreislauf werde schnell überfordert, wenn man mit einem aufgeheizten Körper in das eiskalte Wasser gehe. Schimmen solle man grundsätzlich nur in bewachten Gewässern wie Bädern und offiziellen Badeseen.

Stand: 23.04.2018, 07:07