Badeunfall an See in Hückelhoven - Elfjährige stirbt

Ein elfjähriges Mädchen nach einem Badeunfall an einem See in Hückelhoven (Kreis Heinsberg) gestorben. Das teilte die Polizei am Samstag (04.07.2020) mit.

Das Mädchen war am Freitagabend in den Adolfosee gegangen, hatte den Halt verloren und war unter Wasser geraten. Eine gleichaltrige Begleiterin, die am Ufer wartete, versuchte, mit ihrem Fahrrad Hilfe zu holen. Den Angaben zufolge ist sie Nichtschwimmerin.

Währenddessen kamen Spaziergänger zum See, die den im Wasser treibenden Körper sahen und den Rettungsdienst alarmierten. Das Mädchen starb im Krankenhaus.