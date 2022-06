Tödlicher Badeunfall am Otto-Maigler-See: Polizei geht vermuteter Ursache nach

Der junge Mann war in der Kölner Uni-Klinik gestorben, deshalb hat die Kölner Polizei das Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Schon früh wurde ein Fremdverschulden ausgeschlossen.

Ein Mitarbeiter der Polizei konnte nun die Freundin des jungen Mannes befragen, die am Samstag am Otto-Maigler-See dabei war. Sie beschreibt den 18-Jährigen als sportlichen Mann, der schwimmen kann und an dem Tag keinen Alkohol getrunken hätte. Die Frau sagte aber auch, dass ihr Freund über einen Krampf geklagt habe.

Etwa 60 Minuten unter Wasser

Der 18-Jährige sei schließlich untergegangen. Auch Zeugen hatten die Situation am Ufer beobachtet und alarmierten sofort die Rettungswacht des Strandbades. Die begann zu suchen und rief zeitgleich die Feuerwehr. Etwa 60 Minuten später konnte der Mann gefunden werden. Er lag in sechs Meter Tiefe des Sees. Unter Reanimation, wie die Feuerwehr mitteilte, sei er in die Uniklinik Köln gebracht worden, wo er am Nachmittag starb.

Der Polizei zufolge liegt das Ergebnis der Obduktion noch nicht vor, dennoch sagte ein Polizeisprecher, dass geprüft werde, ob möglicherweise ein Muskelkrampf die Ursache für den Unfall sei.

DLRG: Krämpfe häufige Ursache für Badeunfälle

Tatsächlich kommen Krämpfe bei Schwimmern häufig vor, sagt die DLRG. Gründe dafür können Unterkühlung oder Überanstrengung sein. Betroffen seien dann Waden, Oberschenkel und auch die Finger.