DLRG findet: “Die Menschen überschätzen sich”

Der Rhein bei Duisburg-Walsum ist bei Schwimmern in diesen Tagen beliebt. Weicher Sandstrand führt direkt in das Wasser, die Buhnen geben das Gefühl, man würde in einer gesicherten Bucht schwimmen. Doch das Gefühl täuscht. Am vergangenen Donnerstag riss hier eine Welle einen vierjährigen Jungen mit, der im knietiefen Wasser geplanscht hatte, seine Schwester schwamm hinterher. Beide wurden von der Strömung erfasst und konnten nur durch das beherzte Eingreifen eines Fährmanns gerettet werden.

Badeunfälle enden oft tödlich