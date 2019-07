Mehrere Tote nach Badeunfällen

In Nordrhein-Westfalen sind in den vergangenen Tagen mehrere Menschen beim Baden ertrunken. In Köln starb ein Dreijähriger nach einem Badeunfall im Stadtteil Zündorf, ein 65-Jähriger ertrank am Sonntag (30.06.2019) im Lentpark-Bad.

Suche nach 65-Jährigem in Naturbecken

Die Leiche des Mannes, den sein Sohn am Sonntag als vermisst gemeldet hatte, wurde nach Polizeiangaben am Montagmorgen im Naturbecken des Lentpark-Bades von Tauchern gefunden. Die Polizei geht nach eigenen Angaben von einem Unfall aus.

Dreijähriger verunglückt im Zündorfbad

Der Dreijährige war ohne Begleitung und Schwimmhilfen am Donnerstag (27.06.2019) in einem Becken des Zündorfbads unter der Wasseroberfläche gefunden worden. Wie die Polizei mitteilt, erlag der Junge am Freitagabend seinen Verletzungen. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Tötung gegen die Aufsichtsperson.

In Hamm wurde am Montag (01.07.2019) die Leiche eines seit zwei Tagen vermissten Neunjährigen aus dem See einer Wasserskianlage geborgen. Der Junge war immer wieder kurz ins Wasser gegangen und auf einmal nicht mehr zurückgekommen. Taucher und ein Spürhund suchten nach dem Kind und fanden den leblosen Körper.

Mann ertrinkt im Biggesee

Im sauerländischen Biggesee starb am Sonntag ein 38-jähriger, der mit Kollegen in hüfthohem Wasser badete und plötzlich nicht mehr gesehen wurde. Rettungskräfte fanden den leblosen Mann in rund acht Meter Tiefe. In der Ruhr in Bochum bargen Taucher die Leiche eines 31-jährigen Mannes. Er und sein 25 Jahre alter Bekannter waren in Not geraten.