Jeden Abend, wenn die Handwerker und Bautrupps nach Hause fahren, wird Bad Münstereifel zur Geisterstadt. Die Gassen der Altstadt sind menschenleer, aus einigen Gebäuden hört man noch die Bautrockner, die provisorische Straßenbeleuchtung lässt viele Ecken im Dunkeln liegen.

Nur donnerstags ist das anders. Dann steht neben dem Rathaus der Getränkewagen. " Hier gibt es einen kleinen Umtrunk ", erklärt Katrin Bleienberg. Die Bad Münstereifelerin war schon häufiger mit ihrer Familie hier, ein Unternehmer aus der Stadt schenkt Freibier für Helfer und Einwohner aus: " Man kann sich ein bisschen austauschen und entspannen. "

Mit jedem Regen kommt die Angst zurück

Doch beim WDR5-Stadtgespräch wird klar, dass die Entspannung in der Stadt schnell verschwindet, wenn der nächste Regen aufzieht. Dann sei das mulmige Gefühl wieder da, auch die Angst von der Flutnacht, erzählt ein Passant.

Die Erft fließt derzeit ruhig durch die Innenstadt, aber NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) hält das für eine trügerische Sicherheit: " Es kann aufgrund des Klimawandels durchaus ein Ereignis sein, dass sich in absehbarer Zeit wiederholt. " Lothar Kirschbauer, Professor für Siedlungswasserwirtschaft an der Hochschule Koblenz, ergänzt, dass es in Köln kurz hintereinander zwei Jahrhunderthochwasser gab.

Zuhörer Stephan verlangt deshalb beim Stadtgespräch einen besseren Hochwasserschutz für Bad Münstereifel, vor allem sollten vor der Stadt keine weiteren Baugenehmigungen erteilt werden, " weil man dort Platz für Wasser braucht. "

Auch Bad Münstereifels Bürgermeisterin Sabine Preiser-Marian (CDU) will dem Wasser mehr Platz lassen, zumindest außerhalb der Stadtmauern. Die Altstadt soll dagegen werden wie vorher: " Sie können ja nicht Bad Münstereifel verlegen, das ist ein historischer Ort. Den können sie nur draußen vor dem Ort schützen. "

NRW fehlt Daten für genauere Prognosen

Laut Prof. Lothar Kirschbauer fehlen dem Land NRW genaue Daten, wo Häuser den Flüssen im Weg stehen. Eine Häuserreihe in Bad Münstereifel könne unbedenklich sein. Ein einzelnes Haus, das wirklich die Strömung behindere, sollte dagegen nicht wiederaufgebaut werden.

