"Babylon Berlin" wird in NRW gedreht

Die ersten beiden Staffeln von "Babylon Berlin" hatten ein Millionenpublikum. Die dritte Staffel wird erneut bei Sky und später im Ersten zu sehen sein. Abermals dient ein Buch von Volker Kutscher als Vorlage.

In der neuen Geschichte ermittelt Kommissar Gereon Rath (Volker Bruch) an einem Filmset, an dem eine berühmte Schauspielerin gestorben ist. Drehorte sind Berlin, Potsdam-Babelsberg und NRW .

Das Casting für die Komparsen-Rollen findet am Samstag (19.01.2019) zwischen 12 und 16 Uhr in Bonn statt (Brückenforum Bonn, Friedrich-Breuer-Str. 17, Bonn-Beuel). Eine Voranmeldung ist nicht nötig.