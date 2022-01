Düsseldorf: Baby fährt alleine Zug

Als er auf dem Bahnsteig auf seine Ehefrau wartete, fuhr der Zug plötzlich los. Während die aufgeregten Eltern sofort in Richtung Taxistand rannten, um die Verfolgung aufzunehmen, hatten aufmerksame Reisende im Zug bereits das Baby ohne Begleitung bemerkt. Sie informierten den Zugbegleiter, der wiederum den Lokführer anwies, den Zug zu stoppen und wieder zum Bahnsteig zurück zu fahren.

Zug setzte zurück zum Bahnsteig

Das bekamen die Eltern aber nicht mit. Sie waren schon auf dem Weg nach Duisburg und hatten über den Notruf die Landespolizei alarmiert. Die verständigte die Bundespolizei am Hauptbahnhof, die das Baby am Bahnsteig in Obhut nahm. Nach kurzer Zeit konnten die Eltern ihr elf Monate altes Kind auf der Wache im Hauptbahnhof wieder in die Arme schließen.

Stand: 10.01.2022, 17:02