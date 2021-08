Azubi-Mangel in Kölner Betrieben wegen Corona

In der Restaurantküche vom Restaurant Pöttgen in Ehrenfeld steht der Betreiber Wolfgang Pöttgen selbst am Herd. In der Küche arbeitet sein früherer Azubi, den er während der Corona-Pandemie eingestellt hat. Pöttgen hat sein Essen auch außer Haus verkauft, deswegen ist er das Risiko der Einstellung eingegangen. Eine neue Auszubildende hat bei ihm zusätzlich die Lehre begonnen. Das macht sich jetzt, wo überall in der Gastronomie händeringend Personal gesucht wird, für ihn bezahlt.

Viele andere Betriebe haben seit dem vergangenen Jahr keine Auszubildenden mehr und finden auch keine neuen. Durch die Corona-Krise habe der Ruf des Berufs gelitten, sagt Wolfgang Pöttgen, der im Vorstand des Kölner Hotel- und Gaststättenverbandes für die Ausbildung zuständig ist.

Ausbildung trotz Corona

Ein paar Kilometer entfernt, in Nippes, sind die Inhaberinnen des Friseursalons CUT, Fadime Bulut und Manuela Biberger-Lange, denselben Weg gegangen. Sie haben zu Beginn der Pandemie -trotz der Schließung - ihre Ausbildungsplätze weiter besetzt. So wie auch in den vergangenen 28 Jahren sagt, Fadime Bulut. Da seien sie einfach stur geblieben. Es ist eine dreijährige Ausbildung, für jeden Jahrgang gibt es eine Auszubildende, beziehungsweise einen Auszubildenden.

Während der Pandemie-bedingten Schließung haben sie mit den Azubis an Perücken geübt und können jetzt in ihrem Salon dadurch alle Plätze besetzen. Dieses finanzielle Risiko haben allerdings viele Betriebe gescheut, so dass auch im Friseurhandwerk noch Ausbildungsplätze offen sind. Bei der Handwerkskammer werden zudem noch Elektriker, Heizungstechniker und Bürokaufleute gesucht. Etwa 320 Stellen sind noch offen. Bei den Betrieben der Industrie- und Handelskammer sind es noch etwa 500.