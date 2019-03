Im Tarifstreit bei der Arbeiterwohlfahrt in Nordrhein-Westfalen werden am Donnerstag (07.03.2019) in Düsseldorf die Verhandlungen fortgesetzt. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi und der AWO begann die vierte Tarifrunde am Mittwochvormittag und dauerte bis in die Nacht an. Details aus den Verhandlungen wurden nicht bekannt.