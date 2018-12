Der Autozulieferer Wielpütz ist zahlungsunfähig. Das Düsseldorfer Amtsgericht hat am Mittwoch (12.12.2018) einen Insolvenz-Antrag eingeleitet. In den beiden Werken in Hilden und Haan fertigen die rund 850 Mitarbeiter Ölleitungen, Ölmessstäbe und Pedale.

Bis Februar zahlt die Arbeitsagentur

Die Beschäftigten bekommen bis Februar Insolvenzgeld über die Arbeitsagentur. Danach muss die Firma die Gehälter allein schultern. Denn es handelt sich um eine Insolvenz in Eigenverwaltung. Das heißt: Die Geschäftsführung bleibt an Bord und soll die Firma selbst sanieren.

Sollten die Pläne scheitern, würde ein Insolvenzverwalter übernehmen.

Umbruch am Automarkt als Ursache

Als Grund für die finanzielle Schieflage gelten der Umbruch am Automarkt und die generelle Kritik am Verbrennungsmotor. Dies hatte zu einem Auftragsrückgang durch die Autohersteller geführt.