Der Autoverkehr in Köln ist während der Corona-Pandemie zeitweise um fast fünfzig Prozent zurückgegangen. Diese Zahlen zum Auto- und Radverkehr hat die Stadt Köln am Donnerstag (09.04.2020) veröffentlicht. Demnach wurden an den Kfz-Dauerzählstellen im Kölner Stadtgebiet in der letzten Märzwoche (KW13) fast fünfzig Prozent weniger Fahrzeuge gezählt als in den beiden Vorjahren.

Rückgang des Autoverkehrs im Wochenvergleich

Die Stadt führt diesen Rückgang auf die Ausgangsbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie zurück. Die vermehrte Home-Office-Arbeit und geschlossene Geschäfte und öffentliche Einrichtungen hätten zu dem Rückgang der Verkehrsbewegungen geführt.

Zahl der Radfahrer steigt

Gleichzeitig stieg die Zahl der Radfahrer seit Beginn der Corona-Präventionsmaßnahmen im Vergleich zu den Vorjahren im Durchschnitt um rund fünf Prozent, berichtet die Stadt. Allerdings sind die Radverkehrszahlen stark wetterabhängig und lassen sich daher nur schwer mit den Vorjahren vergleichen. Am sonnigen ersten Aprilsonntag 2020 waren zum Beispiel auf der Alfred-Schütte-Allee am Poller Rheinufer 5.085 Radfahrer unterwegs - 242 Prozent mehr als im Vorjahr.