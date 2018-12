Gegenseitiges Anschwärzen befürchtet

In sozialen Netzwerken muss die Stadt für diese Ankündigung viel Kritik einstecken. Viele sind überzeugt, in ihrer eigenen Garage abstellen zu können, was immer sie wollen. Auch gibt es die Sorge, dass Nachbarn sich gegenseitig anschwärzen werden.

Auf WDR -Anfrage vom Dienstag (04.12.2018) stellt der Erste Beigeordnete Helmut Esch klar, dass es keine intensiven Kontrollen geben werde. Eine "Garagenpolizei" sei nicht geplant.

Wichtig sei für die Verwaltung nur, dass in die Garage auch noch das Auto hineinpasse. Auch gibt es unter den Bürgern nur wenig Interesse, vollgestellte Garagen zu melden. Bislang sei nur eine Anzeige eingegangen.

Stand: 05.12.2018, 09:00