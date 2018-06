Zur Diskussion über autonomes Fahren.

Mitarbeiter des Landesbetriebs Straßen NRW bringen im Moment Sensoren und Funktechnik an Ampelanlagen und Verkehrsschildern an. Diese sollen dann ab Juli autonom fahrende Testfahrzeuge mit Informationen versorgen. Am Donnerstag (07.06.2018) werden die Anlagen vorgestellt.

Ampel kommuniziert mit Autos

Die Autos erfahren zum Beispiel, wenn eine Ampel auf Rot schaltet, oder ob es auf der Strecke einen Unfall gegeben hat, und können dann ihre Geschwindigkeit automatisch anpassen oder abbremsen.

Gleichzeitig dienen die Fahrzeuge aber auch als mobile Sensoren: Sie erkennen Gefahrensituationen, Unfälle und Störungen im Testfeld und leiten diese Informationen an andere Fahrzeuge weiter.

Typische Pendlerstrecke

Die rund 20 Kilometer lange Teststrecke, die vom Kreuz Meerbusch über das Kaarster Kreuz bis nach Düsseldorf herein führt, ist eine typische Pendlerstrecke: Die autonom fahrenden Autos müssen ganz unterschiedliche Herausforderungen meistern: Straßen in der Innenstadt, Autobahnabschnitte, zwei Autobahnkreuze, einen Tunnel und eine Rheinbrücke.

Normaler Verkehr wird nicht gestört

Gut ein Dutzend Unternehmen sind an dem Projekt beteiligt, für sie sind die Bedingungen optimal, weil es sich um echten Straßenverkehr handelt, nicht um eine abgeschirmte Teststrecke. Die Pendler, die auf der Strecke täglich unterwegs sind, werden von allem übrigens kaum etwas mitbekommen.