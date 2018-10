Teststrecke für autonomes Fahren bei Aachen eröffnet

Die RWTH Aachen hat am Montag (01.10.2018) in Aldenhoven ein europaweit einzigartiges Testgelände für autonomes Fahren eröffnet.

Auf dem Gelände der ehemaligen Steinkohlenzeche Emil-Mayrisch ist das Straßennetz einer künstlichen Stadt nachgebaut worden, mit insgesamt fast 1,5 Kilometer Länge. In der sogenannten CERM -City wird das Autofahren ohne Mensch am Steuer getestet.

Autonomes Fahren - Sicherheit am Wichtigsten

Dabei kommt es den Forschern der RWTH beim autonomen Fahren vor allem auf die Sicherheit an. NRW -Verkehrsminister Hendrik Wüst betonte bei der Eröffnung, nur so werde bei den Menschen Vertrauen in die neue Technik entstehen. Mit dem Nachbau von Kreuzungen, Parkplätzen, Schnellstraßen, Hügeln oder Rüttelstrecken wollen die Forscher nachbilden, welche Situationen im realen Straßenverkehr bewältigt werden müssen.

Mobilfunkanbieter Vodafone beteiligt

Fahrzeuge und Testgelände sind vernetzt, alle Daten werden ausgewertet. Wesentliches ist dabei ein schneller Datenaustausch über das Mobilfunk-Netz 5G, deshalb ist auch der Mobilfunkanbieter Vodafone mit an Bord.

Autonomes Fahren für ÖPNV interessant

Die Technik soll viele Vorteile bringen: Staus sollen vermieden werden, weil Autoströme umgelenkt werden können. Auch der Busverkehr im ländlichen Raum könnte profitieren. Weil autonome Busse ohne Fahrer unterwegs sind, sei der ÖPNV auf dem Land erstmals wirklich preisgünstig zu bewerkstelligen, hieß es.