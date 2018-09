Autonomes Fahren: Test in Düsseldorf startet

Das Düsseldorfer Verkehrsdezernat stellt Montag (24.09.2018) ein Projekt mit autonom fahrenden Autos vor. Unter anderem am Kaarster Kreuz, auf der A57 und in der Düsseldorfer Innenstadt rollen Testwagen im Verkehr mit. Sie sind per LTE -Datenfunk vernetzt.

Montage einer Road Side Unit in Düsseldorf

Mitarbeiter von Straßen.NRW haben vor drei Monaten sogenannte Road Side Units an mehreren Ampelanlagen entlang der Teststrecke angebracht. Das sind Sensoren, die per LTE -Datenfunk mit den Testfahrzeugen kommunizieren. Die Autos erfahren so zum Beispiel, wenn eine Ampel auf Rot schaltet, ob es auf der Strecke einen Unfall gegeben hat oder wie dicht der Verkehr ist.

Autos kommunizieren miteinander

Die Wagen passen dann selbstständig die Geschwindigkeit an oder bremsen ab. Trotzdem sitzt weiterhin ein Fahrer hinter dem Lenkrad. Außerdem dienen die Fahrzeuge als mobile Sensoren: Sie erkennen Gefahrensituationen, Unfälle und Störungen. Sie leiten diese Informationen an alle anderen vernetzten Fahrzeuge weiter.

Die Technologie könnte helfen, Staus zu verhindern

Theoretisch könnten so irgendwann einmal alle Autos miteinander vernetzt und damit Staus und Unfälle verhindert werden. Das Verkehrsministerium hat die Strecke um Düsseldorf ausgewählt, weil es eine typische Pendlerstrecke ist: Autobahnen, ein Autobahnkreuz, ein Tunnel sowie Innenstadtverkehr gehören dazu.