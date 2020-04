Ökumenischer Gottesdienst als Zeichen des Zusammenhalts

Durch den ökumenischen Gottesdienst führen der katholische, designierte Stadtdechant Frank Heidkamp und sein evangelischer Kollege Superintendent Heinrich Fucks. Für Fucks ist dies auch ein Zeichen des Zusammenhalts in Zeiten der Krise: Wir Christen rücken jetzt zusammen, berichtet er.

Der Gottesdienst beginnt dann mit einem Hinweis: Die Liedtexte gibt es an der Toilette oder per PDF auf's Smartphone. Direkt fällt auf, Gesänge oder gemeinsame Gebete sind kaum zu hören, denn die Fenster der Autos sollen geschlossen bleiben.

Hupkonzert für empfangenen Segen

"Wir müssen lernen mit dem Coronavirus zu leben", mahnt Heinrich Fucks.

Heinrich Fucks dankt in seiner Predigt für die Hilfsbereitschaft und mahnt, Abstände einzuhalten, damit Düsseldorf nicht zu einem Corona-Hotspot werde. Er hoffe und schließt den Gottesdienst damit, dass Ostern trotz allem ein Fest des Lebens für alle werde. Mit einem Hupkonzert danken die Besucher des Autokinos für den Segen.

Frank Heidkamp freut sich über eine gelungene Premiere. Er glaubt, die Menschen auch in ihren Autos erreicht zu haben, viele hätten mitgebetet und mitgesungen. Er freut sich auf Rückmeldungen per Mail oder in den sozialen Netzwerken, hat aber auch Hoffnung, dass die Kirchen in den nächsten Wochen wieder öffnen können.

Dann setzt sich eine Blechlawine zurück in Bewegung Richtung Autobahn. Ein Fahrzeug bleibt zurück, es braucht eine Starthilfe. Auch das kann passieren bei einem Karfreitags-Gottesdienst im Autokino.

