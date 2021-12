A1 in Richtung Süden nach der Flut wieder frei

An der Anschlussstelle Hürth hatten sich täglich lange Staus gebildet, weil der Verkehr über die enge Abfahrt abgeleitet werden musste. Die Autos quälten sich durch die engen Straßen der ländlichen Stadtteile von Erftstadt.

Die zerstörte Brücke kostete auch einem Autofahrer das Leben. Ein 79-jähriger Kölner hatte am Abend des 15. Juli laut Polizei die Absperrungen bei Erftstadt-Kierdorf missachtet und war mit seinem Auto in die entstandene Fahrbahnabsenkung gefahren. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, wo er einen Monat später an seinen schweren Verletzungen gestorben ist.