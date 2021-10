Sperrung nach Unfall auf A1: Behinderungen bis Donnerstagmorgen

Auf der Autobahn 1 zwischen Kreuz Wuppertal-Nord und Gevelsberg war am Nachmittag ein Lkw durch die Mittelschutzplanke gebrochen und dort mit zwei Autos kollidiert. In Folge des Unfalls musste die Fahrbahn in Richtung Köln voll gesperrt werden. In Fahrtrichtung Bremen ist nur ein Fahrstreifen freigegeben. Die Sperrung soll laut Polizei noch bis etwa 20 Uhr andauern. Die linken Fahrspuren bleiben bis mindestens morgen früh gesperrt. Also auch morgen früh Zeit einplanen, wer kann sollte es umfahren. Schwer verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.