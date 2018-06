Wer von Köln Richtung Frankreich, Saarland oder Luxemburg fahren will, der weiß, dass die Autobahn 1 in der Eifel plötzlich endet und nach einigen Kilometern Umweg wieder beginnt. Seit 36 Jahren wird diese Lücke der Autobahn nicht geschlossen.

Jetzt soll es vorangehen. Am Freitag (22.06.2018) stellt das NRW -Verkehrsministerium die Pläne für das Bauvorhaben vor. Es geht um einen sechs Kilometer langen Abschnitt zwischen Blankenheim und dem Gemeindeortsteil Lommersdorf.

Lückenschluss oder Lückenverkleinerung?

"Die Ankündigung, den Lückenschluss der A1 mit einer Neuplanung und mehr Tempo angehen zu wollen, ist ein gutes Signal für den Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen und die Region Eifel" , sagte der verkehrspolitische Sprecher der CDU -Landtagsfraktion Klaus Voussem.

Doch ganz geschlossen wird die Lücke durch den Bau des Abschnitts erst einmal nicht. Insgesamt gibt es zwischen Blankenheim in NRW und Kelberg in Rheinland-Pfalz eine Lücke von rund 25 Kilometern. Dadurch komme es auf Ausweichstrecken, besonders auf Ortsdurchfahrten zu starken Belastungen, heißt es auf einer gemeinsamen Projekt-Seite der Bundesländer. Die A1 verbindet die Ostsee mit dem Saarland.

Route durch ökologisch sensibles Gebiet

Mit den optimierten Pläne will das Verkehrsministerium den Anforderungen an Umwelt-, Natur- und Artenschutz besser gerecht werden. Nach Einschätzung des Bundes für Umwelt und Naturschutz (NRW) betrifft das Plangebiet eines der ökologisch sensibelsten Gebiete in Nordrhein-Westfalen. Daher gehöre zu dem Gesamtkonzept auch ein Tunnel.

Auch in Rheinland-Pfalz soll gebaut werden

Auch in Rheinland-Pfalz soll es vorangehen. Dort soll im laufenden Planfeststellungsverfahren für die rund zehn Kilometer lange Strecke zwischen Adenau und Kelberg am 23. Juli die Offenlage der Planungen beginnen.

Wann die letzte Lücke der A1 zwischen der Ostsee und der französischen Grenze geschlossen sein wird, steht aber noch nicht fest.