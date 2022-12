Auto fährt ungebremst in Fachwerkhaus

Großer Schreck am ersten Weihnachtsfeiertag: Ein Pkw fährt auf einer Vorfahrtsstraße in Wermelskirchen, als auf einmal ein anderes Auto ohne zu halten abbiegt und den Pkw rammt. Dadurch gerät dieses Fahrzeug ins Schleudern und landet ungebremst in der Fassade eines historischen Fachwerkhauses, in dem eine fünfköpfige Familie wohnt. Die Eltern befinden sich direkt hinter der Mauer, schrecken auf und bleiben unverletzt - genauso, wie drei Kinder, die sich im Obergeschoss aufhalten. Auch die beiden Autofahrer bleiben ohne ernsthafte Verletzungen. "Ein kleines Weihnachtswunder" , sagt Ingo Müller von der Wermelskirchener Feuerwehr dem WDR .