Jobaustausch zwischen Düsseldorf und Toulouse: Vincent hilft im Feriencamp mit

Vincent ist das erste Mal in Düsseldorf. Er hat die Chance genutzt, über die Städtefreundschaft zwischen Düsseldorf und Toulouse an den Sommerjobaustausch zu kommen. Während er und Anaïs – ebenfalls aus Toulouse – soziale Projekte in Deutschland unterstützen, sind im Gegenzug zwei Düsseldorferinnen nach Toulouse gereist, um dort auszuhelfen.

Aus Augsburg in den französischen Süden

Deutschland ist dem 18-Jährigen dabei gar nicht mal so fremd. Er ist hier geboren, als er drei Jahre alt war, zog seine Familie aber nach Südfrankreich. Dort hat erade einen doppelten Schulabschluss gemacht, den französischen und den deutschen.

Jetzt ist er also in Deutschland und hilft über die Sommerferien in Düsseldorf bei verschiedenen sozialen Projekten des Jugendamtes aus. Erst werkelte er mit Kindern und Jugendlichen auf einem Abenteuerspielplatz, jetzt ist er bei einem Feriencamp für Kinder am Rheinufer.

Er habe die Sommerferien noch nichts vor gehabt und sagt: "Mir gefällt das Angebot total gut, vor allem weil ich hier mit Kindern aus allen Altersgruppen und auch aus allen sozialen Schichten in Kontakt kommen kann." Damit möchte er auch seine Sozialkompetenz stärken, erzählt er weiter.

50 Sportarten können kostenlos ausprobiert werden

Noch bis zum 6. August sind die Olympic Adventure Games am Düsseldorfer Rheinufer in vollem Gange. Bei den vielen Angeboten für Kinder und Erwachsene von sechs bis 21 Jahren ist klar: Damit alles klappt, braucht es viele freiwillige Helfer.

Der 18-jährige Vincent aus Toulouse wird für seine Aufgaben eingewiesen.

Einer davon ist Vincent Böhler, der am Montag an der Gokart-Station aushilft. Die Positionen der Helfer werden wieder und wieder durchgemischt, mal ist der 18-Jährige Streckenposten, mal stoppt er die Zeit. Gokart-Fahren ist dabei sogar noch eine der gewöhnlicheren Sportarten, die die Kids in dieser Woche ausprobieren können. Unter den mehr als 50 Sportarten, die zur Auswahl stehen, gibt es auch noch einen Surf-Simulator oder Gladiatoren-Kämpfe.

Vincents Mutter brachte ihn auf die Idee mit Düsseldorf. "Ich war schon mal in Köln, da hat es mir auch gefallen, deshalb wollte ich auf jeden Fall auch mal in die anderen Städte am Rhein. Dazu gibt es hier halt noch eine schöne Altstadt, die wollte ich immer schon einmal entdecken" , sagt der 18-Jährige. Bis er das nächste Mal in Deutschland ist, dauert es jedenfalls nicht mehr lange. Er plant für sein Studium ab dem Wintersemester nach Baden-Württemberg zu ziehen.

Düsseldorferinnen reisen im Gegenzug nach Toulouse

Das Projekt für den Sommerjobaustausch zwischen den beiden befreundeten Städten gibt es seit 2015 – wenn auch pandemiebedingt mit Unterbrechungen. Im Gegenzug dafür, dass Vincent und auch Anaïs ihren Austausch in Düsseldorf verbringen, unterstützen die beiden Düsseldorferinnen in Toulouse die örtliche Bibliothek.

Zwischen den beiden Städten, die seit 2003 durch eine Freundschaft verbunden sind, gibt es neben der Möglichkeit zu diesem Austausch bei den Sommerjobs auch noch die Austausche über Schulen oder die Universität.