Der Rundgang beginnt gleich spektakulär mit "Lux 9" , einer Lichtinstallation von Nicolas Schöffer aus den 1960ern. Jahrzehntelang hat das Kunstwerk im Depot des Museums geschlummert. Viele der beweglichen Objekte waren ein bisschen eingerostet und mussten für die Ausstellung restauriert werden. Einige davon stammen von Künstlern der Gruppe "Zero" , die sich Ende der 1950er Jahre in Düsseldorf gegründet hatte.

Provokative Aktionen schockierten

Lichtinstallation von Nicolas Schöffer

Es war die Zeit des Aufbruchs nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Kunst politisch wurde. Die Fluxus-Bewegung nahm international an Fahrt auf und ihre deutschen Vertreter wie Wolf Vostell, Joseph Beuys oder Bazon Brock schockierten mit provokativen Aktionen das bürgerliche Publikum, auch in Wuppertal.

Gefeierte Stars auf dem Kunstmarkt

Die quietschende Geige der Fluxus-Bewegung

Heute noch legendär ist das 24-Stunden-Happening in der Galerie Parnass, wo Charlotte Moorman oben ohne ihr Cello quälte. In der Ausstellung erinnert eine permanent quietschende Geige an diese Periode. Protagonisten von damals sind heute gefeierte Stars auf dem Kunstmarkt. Etwa Gerhard Richter, dessen Werke mehrstellige Millionenbeträge erzielen.

Mao Tse Tung und das Attentat auf Kennedy

"Ruth am Küchentisch" heißt das Werk von George Segal

Ein weiterer Schatz ist eine Siebdruck-Reihe von Popart-Ikone Andy Warhol. Zum ersten Mal zeigt das Museum die zehn knallbunten Porträts von Mao Tse Tung. Auch sie gehören zur eigenen Sammlung, wie fast alle Werke in der Schau. Einen Raum weiter sitzt Ruth an ihrem Küchentisch – eine Installation von George Segal und gegenüber Wolf Vostells Gemälde, das die Ermordung von John F. Kennedy zeigt.

Spannende Reise durch bewegte Zeiten