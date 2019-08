Vor 25 Jahren wurde der Paragraf abgeschafft, der die strafrechtliche Verfolgung von Homosexuellen legitimierte. Der NRW -Landtag erinnert mit einer Ausstellung daran. Von Donnerstag bis zum 11. September ist die Schau " Im Namen des Volkes!? § 175 StGB im Wandel der Zeit" in der Bürgerhalle des Landtags zu sehen. Das teilte dieser am Montag (26.08.2019) in Düsseldorf mit.