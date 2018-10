Bilder aus Öl, Feuer und Rauch

Darunter sind etwa die gelb-orangefarbene Arbeit "Dayglow" aus dem Jahre 1993 oder eine Arbeit auf Karton mit dem Titel "Ikarus Die", die der Künstler 1980 schuf. Auch das Werk "Es brennt" von 1966, das aus Öl, Feuer und Rauch auf einer Leinwand entstanden ist, ist Teil der Ausstellung.

Feuer-Atelier von Otto Piene

Fast alle gezeigten Exponate der Schau in der zur Kunstakademie gehörenden Galerie stammen von privaten Sammlern oder Galerien. Pienes Werk wurde seit zwanzig Jahren nicht mehr institutionell in Düsseldorf gezeigt.

60 Jahre Kunstbewegung Zero

Der 1928 in Bad Laasphe geborene Piene studierte von 1950 bis 1953 an der Kunstakademie in Düsseldorf. 1958 begründete er mit seinem früheren Kommilitonen Heinz Mack die später weltweit berühmte Kunstbewegung Zero (Null). 1966 löste sich Zero auf.

Otto Piene

2008 hatten die Künstler mit dem Museum Kunstpalast eine Stiftung gegründet, um die Bewegung am Entstehungsort Düsseldorf zu erhalten, zu präsentieren und zu erforschen.