Max Ernst Museum zeigt Hartmut Neumann, Wolf Hamm und Max Beckmann

Das Max Ernst Museum in Brühl (Rhein-Erft-Kreis) verlängert die Ausstellung "Moebius" über die visionären Bildwelten des französischen Comiczeichner Jean Giraud (1938-2012) bis zum 29. März. Zudem gebe es in diesem Jahr zwei weitere Sonderausstellungen, teilte das Museum am Mittwoch (22.01.2020) mit.

In einer Doppelschau sind von Mai an rund 100 Arbeiten der beiden zeitgenössischen Künstler Hartmut Neumann und Wolf Hamm zu sehen. Ab September präsentiert das Museum mit dem Maler und Grafiker Max Beckmann (1884-1950) einen großen Künstler der Moderne.

Werke von Hartmut Neumann zu sehen

Unter dem Titel "Verbotene Zonen" sind vom 10. Mai bis 16. August Gemälde und Zeichnungen des 1954 geborenen Malers, Objektkünstlers und Fotografen Neumann zu sehen. Die meist großformatigen geheimnisvollen Landschaftsvisionen ließen seine ganz eigene, utopische Sicht auf die Natur erkennen, hieß es.

Von dem 20 Jahre jüngeren Hamm zeigt das Museum alle sechs großformatigen Werke seines Zyklus "Die großen Prozesse". Die farbintensive und surreal anmutende Hinterglasmalerei thematisiere die Entwicklungsstufen der Menschheitsgeschichte.

"Eine Reise von Berlin nach New York"

Vom 27. September bis zum 28. Februar schließt sich die Schau "Max Beckmann - Day and Dream. Eine Reise von Berlin nach New York" an. Ausgewählte Arbeiten auf Papier, Gemälde und Druckgrafiken des in Leipzig geborenen und in New York gestorbenen Künstlers beleuchteten wichtige Stationen, Personen und Themen aus seinem Leben, hieß es in der Ankündigung.