Am Donnerstag (03.10.2019) hat das Haus der Geschichte in Bonn sein neues Schaudepot im Ausstellungspavillon an der B9 eröffnet. Zu bestaunen gibt es 70 Jahre Mobilitätsentwicklung in Deutschland anhand von 400 Objekten - historisch beleuchtet von allen Seiten.

Freie Fahrt versus Fahrverbote

Werbeplakate der Autoindustrie und alte Zapfsäulen erzählen von der "Freien Fahrt für freie Bürger". Verkehrsschilder dagegen von den daraus resultierenden Problemen im Straßenverkehr.

Die Begeisterung leben die Fahrer nicht nur auf der Straße, sondern auch im Innenraum aus. Wackeldackel, Wunderbaum oder gehäkelte Hütchen für die Klopapierrolle symbolisieren die Liebe zum Automobil. Diese Liebe erleben Kinder erstmals im Fahrsimulatur.

Hingucker sind alte Schätzchen

Unter den imposanten Statussymbolen vergangener Zeiten sind ein alter schwarz lackierter Opel Kapitän, das Pionier-Elektromobil Pöhlmann EL von 1980 oder ein Lloyd.