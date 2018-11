Summe soll dieses Jahr sechsstellig werden

Im vergangenen Jahr kamen bei der Auktion der AIDS -Stiftung rund 76.000 Euro zusammen, in diesem Jahr soll die Summe wieder sechsstellig werden. Der Erlös geht an Menschen und Familien mit HIV in Deutschland und an Hilfsprojekte in Mozambique.

Jubliäumsauktion soll vorerst letzte werden