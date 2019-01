Linienbus in Heiligenhaus ausgebrannt

Ein Linienbus ist am Montagmorgen (14.01.2019) in Heiligenhaus vollständig ausgebrannt. Der Busfahrer und zwanzig Fahrgäste konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Zwei von ihnen wurden vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Warum der Bus der Rheinbahn mitten im Berufsverkehr Feuer gefangen hatte, wird derzeit noch von der Polizei ermittelt. Auch die Untere Wasserbehörde wird vor Ort erwartet. Sie wird prüfen, ob durch den Löschschaum oder den Dieselkraftstoff Umweltschäden entstanden sind. Die Höhe des Schadens ist noch unklar.

Der ausgebrannte Bus hatte auf der viel befahrenen Ratinger Straße für einen langen Stau gesorgt. In Höhe der Autobahnauffahrt zur A44 war die Strecke für rund zweieinhalb Stunden gesperrt.

Stand: 14.01.2019, 12:10