Rheinbach Classics fallen aus

Zwei alte Schätzchen sind am Dienstag in Rheinbach zum Glasmuseum gerollt – allerdings nur für das Interview. Für die Veranstalter Thomas Spitz und Lars Prior keine leichte Entscheidung, die Classics in diesem Jahr ausfallen zu lassen. " Das waren schon ein paar Tränchen ", sagt Lars Prior. Immer wieder hatten sie überlegt, wie sie die Finanzierung auch in diesem Jahr hinbekommen können.

Steigende Kosten für den Verein zu hoch

Alte Autos in Rheinbach zu bestaunen, das war seit 2006 ein echter Publikumsmagnet. Dazu die Rallye als Event, die Wahl der Miss Petticoat und Musik. Aber die gestiegenen Kosten seien für den Verein nicht mehr zu tragen, so Thomas Spitz, Vorstand Rheinbach Classics. Die Preissteigerungen zum Bespiel für Security-Personal oder Absperrmaterial hätten sich verdreifacht.

Für die Stadt ein schmerzlicher Verlust

Gewinn würden sie mit der Veranstaltung eh nicht machen, sagen die Oldtimer-Liebhaber. Die Stadt habe immer geholfen, aber der Verein habe im vergangenen Jahr rund 30.000 Euo draufgelegt – mehr ginge einfach nicht. Dieses Jahr müsste der Verein, so schätzen die Verantwortlichen, das Doppelte zuschießen.

Für Rheinbach sei es ein schmerzlicher Verlust, sagt der parteilose Bürgermeister Ludger Banken. Die Rheinbach Classics sind das größte Event der Stadt. Und die helfe immer unter anderem mit Personal und dem Verzicht auf Gebühren. Jetzt wolle man noch einmal gemeinsam überlegen, wie die Rheinbach Classics wieder aufleben können.

Classics sind das Wohnzimmer für Oldtimer-Freunde

In Bonn bleiben Schätzchen wie der DeLorean von Max Diron wohl in diesem Jahr zuhause. Die Firma Oldtimer Technik war mit ihren Autos schon zwölf Mal in Rheinbach dabei. " Für uns Oldtimer-Freunde sind die Rheinbach Classics wie das Wohnzimmer ", sagt er. Ein Treffen mit Currywurst und Kaffee. Und das Schönste sei, wenn andere ums Auto herumstehen, es bewundern und Fotos machen. Das werde den meisten Besitzern fehlen.

Sponsoren gesucht

Ob es im kommenden Jahr wieder die Rheinbach Classics geben wird? Keine Ahnung, sagen die Veranstalter. Neue Sponsoren könnten helfen. Die zu finden wird nicht leicht, weil viele abwarten, wie die steigende Inflation sich auswirkt. Aber Thomas Spitz und Lars Prior geben alles, damit im nächsten Jahr wieder wieder viele Oldtimer durch Rheinbach rollen.

Über dieses Thema haben wir am 17. Januar 2023 im WDR Fernsehen berichtet: Lokalzeit aus Bonn, 19:30 Uhr