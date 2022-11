Auschwitz-Wagon steckte in Erkelenz fest 

Der Schwerlast-Transporter steckte gestern über zwei Stunden in der Erkelenzer Altstadt fest. Er sollte einen Auschwitz-Wagon aus den 1920er Jahren für die Theaterpremiere von „Zeitspiel“ vor die Stadthalle bringen.Der Regisseur hatte die Idee, dass Zuschauer vor der Aufführung durch den Wagon hindurchgehen können Das Holocaust-Stück läuft dort zum Gedenken an die Pogromnacht am 09. November und am Vorabend. Doch dafür musste der Wagon erst einmal durch die Stadt und die enge Kurve am Rathaus kommen

Wendekreis zu klein

Ganz schön eng: Um diese Kurve kam der Schwerlastransporter nicht.

Ein rechtmäßig parkendes Auto versperrte den Weg. Der Transporter hatte zu wenig Wendekreis zur Verfügung, um um die Ecke zu kommen. Zwar war die Parkuhr des hinderlichen Autos längst abgelaufen, aber der Besitzer tauchte nicht auf. Alternativ versuchten die Mitarbeiter diverse Poller mit einem Hammer abzuschlagen. Doch trotz aller schlagkräftigen Bemühungen, der Wendekreis blieb zu klein. Der Fahrer, Thomas Weber, gab sich gelassen: „Geradeausfahren kann jeder auf der Autobahn. Sobald man abbiegt, wird es interessant. Das sind die Situationen, die Spaß machen.“

Weniger Spaß hatte Regisseur Sascha Dücker. Er rief die Polizei, um die Telefonnummer des Autobesitzers herauszufinden. Auch die Polizisten ließen ihn ratlos zurück, es gab nur eine Festnetznummer. Dücker und Fahrer Thomas Weber blieb nichts anderes übrig, als abzuwarten: „Auf jeden Fall muss dieses Auto weg, sonst kommen wir nicht weiter, und zwar weder vor noch zurück.“ , sagte der Regisseur. Endlich kam eine recht verdutzt blickende Autobesitzerin zurück von ihrem Einkauf und gab den Weg für die tonnenschwere Last frei. Zuschauer am Wegesrand schloßen Wetten ab, ob der Transporter nun um die Ecke käme.

Rückwärts durch Erkelenz

Bei diesem Manöver blieb der Kran kurz im Baum hängen.

Es fehlten nur wenige Zentimeter um die Kurve zu kriegen. Jetzt entschied sich Fahrer Thomas Weber für eine absolute Not-Lösung: Im Rückwärtsgang ging es mit dem rund 20 Meter langen Transporter schadenfrei quer durch Erkelenz, um endlich vor der Stadthalle anzukommen. Der Auschwitz-Wagon schien aber in mehrfacher Hinsicht negativ behaftet. Beim Versuch, ihn vor den Eingang zu heben, blieb der Kran kurzzeitig im Baum hängen. Der Kranfahrer konnte die Situation meistern und den Wagon unversehrt vor dem Eingang abstellen.

Zwei Stunden rangieren, eine Stunde Kranarbeit

Der Regisseur Sascha Dücker zeigte sich erleichtert. Nun könnten die Zuschauer durch den Wagon zur Premiere des Holocaust-Theaterstücks gehen. „ Um dieses Gefühl ein paar Sekunden zu haben. Es muss keiner tun, aber die Beklemmung, allein die Gespenstigkeit dieser Situation kann man wahrnehmen.“ , so Dücker. Mit dem Wagon seien in der Zeit des Nationalsozialismus rund 8000 Menschen in den Tod gefahren worden. Um die Zuschauer möglichst tief zu bewegen und an die Pogromnacht am 09. November zu erinnern, scheut der Regisseur keine Nerven und keinen organisatorischen Aufwand. Die Gesamtkosten für den Transport belaufen sich auf rund 6000 Euro, finanziert durch einen anonymen Spender.

Wagon hat Aufmerksamkeit generiert

Glück im Unglück: Der Wagon erregte bei den Erkelenzern durch die auffällige Anlieferung mehr Aufmerksamkeit als ursprünglich geplant. Das könnte dem Kartenverkauf des zugehörigen Theaterstücks „Zeitspiel“ ein wenig zugute kommen. Es handelt vom Mädchenorchester in Auschwitz, durch das einige wenige Gefangene ihr Leben retten konnten. Bis Donnerstag wird der Wagon noch zu sehen sein. Danach wird er wieder aufwändig abtransportiert und zurück ins Kölner Eisenbahnmuseum gebracht.