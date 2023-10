Amazonas Wassersalat auf der Erft

Spaziergänger entlang der Erft staunen nicht schlecht, wenn sie auf den Fluss schauen. Denn von der Wasseroberfläche bekommen sie stellenweise nicht mehr viel zu sehen. Stattdessen ein grünes Meer. Muschelblumen, auch grüne Wasserrosen genannt, bedecken den Fluss. Vor allem dort, wo die Erft träge in Richtung Rhein fließt - beispielsweise in Höhe Bedburg und Grevenbroich.

Der für den Fluss zuständige Erftverband ist über den Wassersalat aus Südamerika alles andere als glücklich. Denn die Muschelblumen verhindern, dass Sonnenlicht in die tieferen Bereiche der Erft gelangen kann.

Tagebau - Grundwasser sorgt Amazonas Temperatur

Doch - warum fühlt sich die Muschelblume in der Erft so wohl ? Martina Erken, Biologin beim Erftverband, macht die hohe Wassertemperatur im Unterlauf des Flusses dafür verantwortlich. Bei Bergheim Kenten strömt rund um die Uhr warmes Grundwasser aus dem Tagebau Hambach in die Erft. Bis zu 5 Kubikmeter pro Sekunde. Deshalb sind auch im Sommer Wassertemperaturen von über 20 Grad keine Seltenheit.

Optimal für eine Pflanze, die ihre Heimat in Südamerika hat und die besonders bei Besitzern von Gartenteichen beliebt ist. Der Erftverband geht daher davon aus, dass die Muschelblume in der Vergangenheit einfach mal in die Erft entsorgt wurde und danach im warmen Unterlauf des Flusses wachsen und gedeihen konnte.

Ab 2030 - Normale Wassertemperaturen in der Erft

Eine Zukunft in der Erft hat die Muschelblume aber keine. Spätestens ab 2030 wird es dem Wassersalat aus Südamerika im Fluss zu ungemütlich. Denn dann soll der Tagebau Hambach geschlossen werden. Geplant ist, dass dann auch kein Grundwasser mehr in die Erft gepumpt wird.

Das wird nicht nur die Muschelblume treffen. Alle eingewanderten Warmwasser-Exoten, ob Pflanzen oder Fische, werden dann absterben, sagt der Erftverband. Und aus dem Fluss wird wieder ein natürliches Flüsschen, mit ganz normalen Wassertemperaturen. Warmes Grundwasser aus dem Tagebau Hambach sowie der lange Spätsommer fördern das Wachstum.

