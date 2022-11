Mehr Azubis im Rhein-Sieg Kreis

Die Zahl der neuen Azubis im Raum Bonn/Rhein-Sieg stieg im Vergleich zum Sommer 2021 um rund drei Prozent. Allerdings blieben auch 315 Ausbildungsplätze unbesetzt. Dabei ist die Zahl der angebotenen Ausbildungsstellen schon zurückgegangen: Fast 300 Ausbildungsplätze weniger als 2021 haben die Betriebe in der Region dieses Jahr angemeldet.

Bernd Lohmüller von der Agentur für Arbeit Bonn begrüßt den Zuwachs an Ausbildungsplätzen in Bonn und dem Rhein-Sieg Kreis. Von einer Trendwende könne aber noch nicht die Rede sein. Auch der Fachkräftemangel werde so sicher nicht gestoppt, noch immer gehen mehr Menschen aus Ausbildungsberufen in den Ruhestand, als neue Azubis nachkommen. „Wir müssen mehr Fachkräfte hier für die Region finden, um zu verhindern, dass Betriebe in andere Länder abwandern“ , so Lohmüller am Mittwochmittag.