Neue Wasserretter für NRW: Jede Sekunde zählt

" Mann über Bord! " schallt es durch den Herseler Werth. An diesem Seitenarm des Rheins bei Bonn ist ein kleines Schiff in Seenot. Die starke Strömung treibt einen leblosen Köper schnell flussabwärts. Das Szenario ist erschreckend echt. Elf angehende Wasserretter müssen jetzt zeigen, dass sie dem Druck standhalten.

Rettungseinsatz im Ahrtal war Anlass zur Ausbildung

Rettungsboote liegen an Rheinufer.

Es muss schnell gehen am Sonntagmorgen: Vier Boote der Wasserwacht werden ins Wasser gelassen. Mit dabei: Hendrik Dibbern aus Bonn. Er ist einer von elf Prüflingen heute. Vor zwei Jahren hat er beim Rettungseinsatz im Ahrtal mitgeholfen, war erst seit kurzer Zeit ehrenamtlich bei der Wasserwacht dabei. " Ich habe mich hilflos gefühlt. Weil ich die Ausbildung zum Fließwasserretter noch nicht hatte und so den Menschen kaum helfen konnte ", sagt der 28-jährige, der hauptberuflich am Schreibtisch einer Bundesbehörde sitzt.

Prüfer und Ausbilder Christian Vorstius vom Kreisverband Niederrhein baut einige Stationen des letzten Prüfungstags am Rhein auf. Es ist der Höhepunkt der sechsmonatigen Ausbildung. " Es ist bereits das zweite Prüfungswochenende in Folge. Die sind alle schon recht erschöpft und dann kommt auch noch der Prüfungsstress dazu. " Nur wer heute durchhält, darf später an Rettungseinsätzen der Wasserwacht teilnehmen.

Bei den Knoten versagen die Nerven

Hendrik Dibbern im Rettungsboot.

" Kein Puls, sofortige Wiederbelebung !" Am Ufer liegt zwar nur eine Puppe, aber die Anspannung bei Hendrik ist groß. Die Erstversorgung muss er genauso beherrschen, wie die Knoten im Rettungsseil. Die Prüfer beobachten jeden Handgriff. Schweißperlen laufen Hendrik über die Stirn, im Neoprenanzug mit dicken Handschuhen will der Knoten nicht klappen. " Ok, vorbei! Du bist über der Zeit ", beendet der Prüfer den Versuch. Durchgefallen ist er nicht, am Ende zählt die Gesamtwertung.

Nach fünf Einzelprüfungen geht es jetzt aufs Wasser. Im Team müssen die Prüflinge nachgespielte Szenarien unter Zeitdruck lösen. Hendrik macht der Prüfungsstress zu schaffen. Zwei von fünf der Einzelprüfungen haben nicht geklappt. Jetzt treibt eine Person im Rhein und eine weitere liegt im gestrandeten Boot. Hendrik übernimmt sofort die Leitung in seinem vierköpfigen Team. " Wir retten zuerst die Person im Wasser !"

Szenario: Bewusstlose Person im Rhein

Vermeintliches Opfer wird auf dem Rhein geborgen.

Nach wenigen Sekunden sind sie mit dem Rettungsboot da. " Hallo! Verstehen sie uns ?" Die Person scheint bewusstlos. Hendrik und seine Kollegen ziehen das vermeintliche Opfer gemeinsam mit einer Art Rettungstrage aufs Boot. Zurück an Land weicht ein wenig die Anspannung. " Im Großen und Ganzen bin ich zufrieden mit der Rettung ", sagt Prüfer Christian Vorstius.

Hendrik ist einer von elf neuen Fließwasserrettern