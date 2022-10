Polizei öffnet sich Realschülern

Der zweijährige Bildungsgang startet nach den nächsten Sommerferien. Darin werden Schüler mit Realschulabschluss oder der Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe auf das danach mögliche duale Studium im gehobenen Polizeivollzugsdienst vorbereitet. Die Ausbildung ist in theoretische und praktische Elemente unterteilt. Der Schulversuch ist zunächst auf zwei Jahre ausgelegt. Er hat aber gute Chancen, danach in die Verlängerung zu gehen.

Das Interesse ist groß

Schon jetzt liegen 76 Bewerbungen für die 31 Ausbildungsplätze in Herzogenrath vor. Das Interesse sei groß, sagt Aachens Polizeipräsident Dirk Weinspach. Wer Lust hat, kann sich aber noch bewerben. Die Bewerbungsfrist endet Ende November.

Während der Ausbildung werden die Berufsschüler langsam an ihren Traumjob herangeführt. So werden erste rechtliche Grundkenntnisse vermittelt. Es gibt aber auch erste praktische Einblicke in den Polizeialltag. Das sei wichtig, sagt Weinspach, damit die Bewerber ein erstes Gefühl dafür entwickeln, wie ihr späterer Arbeitsalltag aussehen könnte.

Die Idee stammt von Schülern

Die Idee einen solchen Schulversuch zu starten, kam der Schulleitung des Berufskollegs in Herzogenrath, nachdem sich immer mehr Schüler meldeten und den Wunsch äußerten, Polizist zu werden. Die Schulleitung wendete sich daraufhin an die zuständigen Behörden. Darunter auch an die Bezirksregierung Köln.

Nicht das erste Projekt in der Region

Einen ähnlichen Schulversuch gibt es seit dem Sommer bereits am Berufskolleg Düren. Dort konnten sich die Verantwortlichen erste Eindrücke verschaffen, wie das Projekt läuft. Die Ausbildungsabteilung der Aachener Polizei ist zufrieden mit den dort gesammelten Erfahrungen und will das Wissen nun auch an die Beteiligten in Herzogenrath weitergeben. Das Projekt sei wichtig, sagt Polizeipräsident Dirk Weinspach. Es soll die Bewerberlücke schließen, die sich zwangsläufig aus den niedrigeren Geburtenjahrgängen der vergangenen Jahre ergibt.