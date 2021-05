Wallfahrt nach Kevelaer zur "Trösterin der Betrübten" eröffnet

Etwa eine Million Menschen strömen alljährlich in das 28.000-Einwohner-Städtchen. Kevelaer ist seit 1642 Marienwallfahrtsort - und reiht sich heute ein in Pilgerstädte wie Lourdes, Loreto und Guadalupe.

Am 1. Mai wird traditionell die Pilgersaison in den Marien-Wallfahrtsstätten eröffnet. In Kevelaer übernahm das in diesem Jahr der Abt Prämonstratenserklosters Hamborn, Albert Thomas Dölken. Nach alter Tradition klopfte er dabei dreimal symbolisch an die geschlossene Pilgerpforte. Dazu rief er den Satz "Öffnet die Tore unserem Erlöser Jesus Christus" in den Sprachen Latein, Deutsch, Niederländisch und Englisch. Anschließend zog er mit seinem Gefolge in die Kirche ein.