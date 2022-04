c/o Pop-Festival endlich wieder live

Nach zwei digitalen Ersatzausgaben in der Corona-Pandemie ist es wieder so weit: Im Rahmen des Musikfestivals "c/o Pop" finden bis Sonntagabend insgesamt 150 Veranstaltungen an verschiedenen Orten in Köln statt. Live und ohne Corona-Einschränkungen.

Damit hatte Festivalleiterin Elke Kuhlen vor einigen Monaten noch nicht gerechnet. Dementsprechend stressig seien die letzten Wochen gewesen. "Es ist ein Gefühl zwischen geil und überfordert" , lacht sie, "aber ich organisiere schon lieber Konzerte als Streams." Insgesamt erwartet die Festivalleitung rund 30.000 Besucherinnen und Besucher, so wie zuletzt 2019.

Bilderbuch-Konzert ausverkauft

Die österreichische Band Bilderbuch

Den Auftakt macht am Mittwochabend die österreichische Band Bilderbuch. Das erfolgreiche Quartett hat kürzlich mit "Gelb ist das Feld" ein neues Album veröffentlicht, ihr Auftritt in der Philharmonie ist ausverkauft. Weitere Highlights im Programm sind die Auftritte des Kölner Rappers Albi X und der Soulsängerin May the Muse aus Berlin.

"Bewusst auf große Namen verzichtet"

Wie in der Vergangenheit versteht sich die c/o pop als Bühne für Nachwuchsacts und Talente, vielleicht sogar noch etwas mehr als früher, sagt Elke Kuhlen.

"Wir wussten lange nicht, wie die Corona-Situation sein würde. Da haben wir relativ bewusst auf große Namen verzichtet." Elke Kuhlen, Festivalleiterin c/o pop

"Wollen abbilden, wie vielfältig Popkultur ist"