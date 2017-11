Kritiker sind sich sicher: Wenn am Montag (27.11.2017) der Aufsichtrat des Köln/Bonner Flughafens tagt, soll Friedrich Merz zum Vorsitzenden gewählt werden, um die (Teil-)Privatisierung des Flughafens zu managen. Vor dieser hat nun der Vorsitzende der NRW-SPD, Michael Groschek, gewarnt.

SPD-Parteichef Michael Groschek warnt vor der Privatisierung

" Der Flughafen funktioniert jetzt wunderbar. Und die Situation dort ist besonders sensibel - sowohl was die Lärmbelastung der Anwohner angeht, als auch was die Nachtöffnung angeht ", so Groschek. " Wer das eine vernachlässigt, riskiert das andere. " Am Flughafen Köln/Bonn dürfen Flugzeuge anders als etwa in Düsseldorf auch nachts starten und landen. Das macht den Airport zu einem wichtigen Drehkreuz im Güterverkehr.

Bund will Flughafen-Anteile abgeben

Nach WDR-Informationen sind die Pläne, den Flughafen zu privatisieren, offenbar schon konkreter als bisher angenommen. Der Bund soll die Anteilseigner bereits für den kommenden Mittwoch zu einem Gespräch über dieses Thema eingeladen haben. Bekannt ist, dass der Bund offenbar seine Anteile von 30 Prozent am Flughafen abgeben will.