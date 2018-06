Nach den schweren Überflutungen der letzten Tage wird am Samstag (02.06.2018) in Wuppertal sauber gemacht. An ein so schweres Unwetter kann sich in der Stadt niemand erinnern. Alleine in Privathäusern sind Tausende Keller vollgelaufen. Die Abfallgesellschaft holt im ganzen Stadtgebiet kostenlos Sperrmüll ab.

Triefend nasse Teppiche, stapelweise durchweichte Aktenordner, Klamottenberge und beschädigte Möbel. Nicht nur an der Hauptstraße entlang der Wupper, sondern vor vielen Häusern im Stadtgebiet ist der Sperrmüll meterhoch aufgestapelt.